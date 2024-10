"La raison la plus évidente pour cela était mon amour pour ma famille et un désir sincère qu'ils trouvent la plénitude de la vie chrétienne que je croyais avoir trouvée. J’ai spécifiquement écrit des lettres parce que je ne voulais pas leur faire la leçon. Les lettres ajoutent une touche personnelle qui, je le savais, serait bien accueillie. Elles étaient un excellent moyen de démontrer l'amour, l'attrait émotionnel de la foi et de fournir des arguments intellectuels", raconte le jeune homme dans un de ses posts sur X. Au total ce sont une centaine de lettres qui ont fini par toucher sa famille. Trois ans après, son père, sa mère, son frère et sa sœur se sont convertis au catholicisme à leur tour le 15 août 2024, le jour de l’Assomption de la Vierge Marie. Voir les membres de sa famille grandir dans la foi a été un cadeau pour Colin, qui est devenu le parrain de son père et de son frère.