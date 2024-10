Martin Scorsese s’intéresse à la vie des saints !

Plus de quarante ans ont passé depuis La Dernière Tentation du Christ. En 1988, ce film créa une immense polémique chez les catholiques. Sorti tout droit de l’imagination de Martin Scorsese, réalisateur mondialement connu et reconnu, le film évoque notamment une romance entre Jésus et Marie-Madeleine. Une manière d’envisager la foi bien éloignée de l’éducation chrétienne de ce fils de Siciliens exilés à New-York, qui a même pensé un temps devenir prêtre. Bien éloignée, aussi, des projets actuels de l’homme de 82 ans.