Pour rappeler à chaque chrétien sa responsabilité d’être missionnaire et d’annoncer l’Évangile, une semaine missionnaire est organisée chaque année partout dans le monde entier, en octobre. Sept jours durant lesquels les chrétiens sont invités à s’unir davantage à leurs frères. Pour cela, ils peuvent prier, partager la Bonne Nouvelle et faire des dons afin de soutenir la vie et la mission dans les diocèses plus démunis d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique du Sud, lors du dimanche de la mission, cette année le 20 octobre, où dans toutes les églises du monde a lieu la quête impérée au profit des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), qui sont présentes dans 140 pays et soutiennent chaque année près de 1.100 diocèses partout dans le monde, dont notamment la formation de 80.000 séminaristes et 220.000 catéchistes, et plus de 5.000 projets.