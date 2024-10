Les châsses voyagent, mais parfois quel trafic ! Les histoires rocambolesques ne manquent pas. Le Petit Journal du dimanche 27 octobre 1907 consacre sa Une à l’arrestation du « gang des auvergnats ». Les frères Thomas, écumeurs d’églises, avaient dérobé, entre autres, la magnifique châsse émaillée du XIIe siècle, dite de saint Etienne de Muret, à Ambazac (Haute-Vienne). Elle fut difficile « à fourguer » à cause de ses dimensions et de sa somptuosité… En effet, elle est richement ornée de cabochons de cristal, de pierreries et de plaques émaillées. En forme d’église, elle comporte deux étages et trois transepts et son programme iconographique figure la Jérusalem céleste. Rien que cela ! Elle se trouve de nouveau à l’église d’Ambazac après avoir été retrouvée en Angleterre, citée dans les aventures d’Arsène Lupin et exposée à New-York.