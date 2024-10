Comment définiriez-vous la mission des chrétiens dans le pays ?

Les chrétiens doivent témoigner quotidiennement de la force du pardon. C’est comme mettre du sel dans une soupe ou un plat. On ne le voit pas mais il donne du goût et de la saveur aux choses. Ce pardon, cette réconciliation, elle s’incarne par exemple dans l’accueil des déplacés. Dans la région de Beyrouth, ils sont à 90% chiites. Et ce sont des ennemis, des cibles potentielles d’Israël. Nous avons une association qui s’occupe de personnes âgées en précarité et nous sommes en train de voir comment élargir son action à l’ensemble des déplacés. Mais cette aide passe d’abord et surtout par le dialogue. Nous devons signifier notre présence à leurs côtés. C’est dans la mesure où on se sent accueilli et aimé que l’on peut à son tour aimer. C’est ce trésor, cette grâce d’avoir été aimé et pardonner par le Christ que nous sommes appelés à transmettre. Je me sentirai criminel de partir aujourd’hui. Mais je suis aussi prudent et je ne mettrai pas en danger la vie des séminaristes.