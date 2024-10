Acteur majeur du cinéma comique dans les années 1980 avant de s'orienter vers des rôles dramatiques et une carrière de réalisateur, Michel Blanc se voyait volontiers comme un "clown angoissé". Il avait été membre de la troupe de café-théâtre du Splendid avec Gérard Jugnot, Josiane Balasko, Christian Clavier et Thierry Lhermitte, qui guida ses membres vers le succès avec "les Bronzés". Elle a fait entrer dans la légende le personnage de Jean-Claude Dusse, dont les répliques sont aujourd’hui devenues culte. Après le rendez-vous raté du troisième opus des "Bronzés" en 2006, l'acteur, nommé quatre fois au César du meilleur acteur, avait remporté en 2012 la précieuse statuette pour son second rôle de directeur de cabinet dans le thriller politique "L'Exercice de l'Etat".