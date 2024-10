Convaincu du lien qui les unissait, Tomás a reconquis sa femme après un divorce

En 2009, le couple d’Yvonne et Tomás, mariés depuis 29 ans et parents de deux enfants, traverse une grave crise conjugale. Ils se séparent puis divorcent. Tomás Ream, né d'un père américain et d'une mère mexicaine, originaire de la région de Houston, aux États-Unis, est un fervent catholique. "Je n'ai jamais considéré ce divorce comme efficace. Pour moi, mon mariage avec Yvonne était pour la vie. Je savais que grâce à elle je pourrais atteindre la sainteté, et elle à travers moi. Alors je me suis battu pour cette responsabilité que Dieu m'avait confiée à travers le sacrement du mariage", confie Tomás à la rédaction hispanophone d’Aleteia, basée au Mexique. C'est pour cette raison que Tomás n'a jamais pensé à demander l'annulation de son mariage : "Je me suis marié en toute connaissance de cause, et avec mon esprit, et avec mon cœur. Il n'y avait aucun doute que mon mariage était valide devant Dieu."