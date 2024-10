Pendant que Danijel travaille à l’hôpital comme technicien médical auprès de patients blessés à la tête, Irena s'occupe seule de Natalija, Tilno, Andrej et Julija. "Les enfants ne sont pas encore à la maternelle, je suis en congé maternité", précise-t-elle. Le quotidien du couple est très chargé mais Irena et Danijel ne s’en plaignent pas. Ils peuvent compter sur l’aide de leur entourage et de leur famille. "Bien que la plus jeune soit toujours attachée à Irena car elle l'allaite, nous essayons autant que possible de prendre du temps pour nous et parfois partir en week-end", confie Danijel. Car comme le précise son épouse, le véritable défi du couple est de ne pas oublier qu’ils sont avant tout mari et femme et non des partenaires de parentalité. "Notre vie n'est pas parfaite, mais elle est remplie", sourit Irena.