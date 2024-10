L'arbre dont il est question appartient à au genre Commiphora , un membre de la famille de l'encens et de la myrrhe (Burseraceae) qui compte actuellement environ 200 espèces vivantes d'arbres cultivés pour l'extraction de résine ou d'autres utilisations botaniques en Afrique et au Moyen-Orient. Après près de 15 ans de "jardinage expérimental", le Sheba s’est transformé en un arbre de trois mètres de haut. Si les scientifiques avaient initialement pensé qu'il s'agissait d'un "baume de Galaad", une plante aromatique rare retrouvée dans la région du Jourdain, les analyses chimiques ont rapidement montré que l'arbre ne comportait aucune présence d'arôme. En revanche, elles ont prouvé que les feuilles et la résine de l'arbre de Sheba sont riches en composants aux propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses . Les feuilles et les tiges présentent également des niveaux élevés de squalène, une substance naturelle aux propriétés antioxydantes et lissantes pour la peau. Le Dr Sarah Sallon, initiatrice de ce projet, a même établi que cet arbre avait pu produire un extrait médicinal nommé "tsori", sorte de résine évoquée dans les livres de la Genèse, de Jérémie et d'Ezéchiel !