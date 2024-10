Ces super-héros ont les qualités d’un saint !

Batman, le Chevalier noir, est un super-héros qui s’appuie sur son intelligence, ses talents de détective et son code moral inébranlable pour combattre le crime à Gotham City. C'est un personnage qui recherche la justice et agit selon un code éthique strict, souvent dans l'ombre. De même, saint Thomas More, homme d'État anglais et martyr, a défendu ses principes jusqu’à donner sa vie pour y être fidèle. Il est connu pour son engagement indéfectible envers sa conscience et sa foi, choisissant notamment de mourir plutôt que de compromettre sa foi et ses croyances. Batman et saint Thomas More montrent tous deux que le véritable héroïsme consiste à rester fidèle à ses convictions, même dans les moments les plus difficiles.