La solution : lâcher du lest et prier tout simplement ! Jésus n’a-t-Il pas dit "Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent" (Lc 18, 16) ? N'ayez pas honte des petits bruits qu’ils peuvent faire à l’église ni de leurs déplacements entre les bancs. Lâcher un peu de lest sur leur comportement, quand ils ne dépassent pas les bornes, peut aider à prier quelques minutes. Demander de l’aide à Dieu est aussi une belle prière ! Se recueillir ne serait-ce quelques instants dans son cœur est déjà un élan vers Dieu. Et lorsque les enfants sont vraiment d’humeur à "animer" la messe, fermer les yeux et joindre les mains en signe de prière peut aider à se concentrer sur sa conversation avec le Seigneur. Attention néanmoins de ne pas ériger les enfants en rois pour autant. Tout réside dans l’équilibre et le bon sens ! Un enfant qui hurle ou pleure sans s'arrêter peut prendre l'air quelques instants... et en attendant qu'il se calme, il est possible de prier dans le silence de son cœur.