Tout a commencé quand Thérèse Coursimault, 39 ans, thérapeute lyonnaise et dynamique maman de six enfants, rencontre Thérèse Hargot, également thérapeute à Paris. Les deux jeunes femmes sympathisent rapidement et se racontent leurs nombreuses anecdotes autour de leur prénom “particulier” qui ne laisse jamais personne indifférent. Entre le “sérieusement, c’est pas une blague, tu t’appelles vraiment Thérèse ?” et le “je vous imaginais beaucoup plus vieille”, les deux jeunes femmes confient également une certaine souffrance lors de l’enfance et l’adolescence et des blagues pas drôles autour de leur prénom. “Parfois j’essayais même de ne pas répondre quand on me demandait mon prénom…” ou encore “C’est vrai que, pendant longtemps, quand quelqu’un me disait “oh quel joli prénom, c’est celui de ma sainte préférée, j’ai souvent eu envie de répondre “eh bien donnez-le à votre fille alors !” Puis les années passent, les deux femmes acceptent ce prénom pas comme les autres, et elles se disent qu’après tout, elles ne le portent peut-être pas pour rien, et qu’elles ont peut-être même des points communs.