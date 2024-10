La meilleure réaction à avoir lorsque tout semble nous échapper

Saint François, qui pourrait passer pour un idéaliste, exhorte au contraire à se confronter à la réalité, et à l’accepter. Cela pourrait passer pour une forme de soumission, de lâcheté ou de passivité. Mais il s’agit davantage d’humilité. Cela a toujours été au cœur de sa spiritualité. Il a voulu que les frères soient appelés mineurs et qu’ils soient véritablement des "subditi", c’est-à-dire soumis à tous et à tout. "La plus haute activité de l’homme et sa maturité ne consistent pas dans la poursuite d’une idée, si élevée et si sainte soit-elle, mais dans l’acceptation humble et joyeuse de ce qui est, de tout ce qui est", dit saint François sous la plume d'Éloi Leclerc. Faut-il pour autant accepter le mal ? "Nous n’avons pas le droit de demeurer indifférents devant le mal et la faute", reconnaît saint François dans ce dialogue imaginaire avec frère Tancrède. "Mais nous ne devons pas non plus nous irriter ni nous troubler. Il nous faut apprendre à voir le mal et la faute comme Dieu les voit. Car, là où nous voyons naturellement une faute à condamner et à punir, Dieu, lui, voit tout d’abord une détresse à secourir."