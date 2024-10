L’amour paternel peut donner des ailes… et de bons mollets ! Après un trajet de sept heures en voiture, David Jones a parcouru 30 kilomètres à pied entre l’État de la Caroline du Nord et la ville de Johnson City, dans le Tennessee, durant la nuit du vendredi 27 au samedi 28 septembre afin d’assister au mariage de sa fille... et de l’accompagner à l’autel ! Alors qu’il lui était impossible de prendre sa voiture en raison des dégâts commis par l'ouragan Hélène aux États-Unis, ce père de famille de 64 ans et deux fois marathonien a marché, rampé et grimpé pour assister à l’heureux événement.