EuroMillions, casino, paris sportifs… Jouer ou ne pas jouer ?

Alors qu’une cagnotte de 160 millions d’euros est en jeu à l’Euromillions ce vendredi 4 octobre et qu’une des courses parmi les plus prestigieuses au monde, le prix de l’Arc de triomphe, doit se courir sur l'hippodrome de Longchamp ce week-end, Aleteia s’est interrogé sur la possibilité, ou non, pour des chrétiens de jouer à des jeux de hasard ou vivre dans l’illusion de devenir brutalement riche du jour au lendemain.

"Un groupe d’amis remporte 18 millions d’euros dans le département de la Gironde", "22 millions d’euros : le plus gros jackpot du Loto de l’année 2024 remporté dans les Hauts-de-Seine", "Un joueur de l’Eure empoche plus de 320.000 euros au PMU après avoir parié 2 euros". Voilà des sommes qui donnent le tournis et des manchettes que l’on lit régulièrement dans la presse. De quoi donner envie à n’importe quelle âme joueuse ou envieuse de s’en remettre au hasard pour toucher à son tour le pactole. Oui mais que dit l’Eglise ? Vendre son âme au diable ou forcer juste un peu la Providence ?

"Pourquoi je joue ? Pour réaliser mes rêves pardi!" Comme Pierre, 34 ans, qui tente sa chance en ligne une fois par semaine sur la FDJ, ils sont nombreux à rêver à une autre vie. S’offrir ce qu’ils ne peuvent pas s’offrir, ne plus compter, gâter leurs proches. Donner une partie des gains à une association. Ou juste ne plus connaître les fins de mois difficiles, l’angoisse du compte dans le rouge, les dettes qui s’accumulent. Bref, le (gros) coup de pouce qui pourrait tout changer.

Un instant suspendu

Pour les uns, ce sera un ticket à gratter au détour d’une promenade. Pour les autres, une virée au casino pendant ces vacances en bord de mer ou un tour à l’hippodrome un samedi après-midi. "Parce que c’est plus chic de miser sur un cheval pour miser sur sa vie", lance Godefroy, 35 ans, qui a ses petites habitudes à Auteuil. À chacun sa méthode. Et que cela paye ou pas, parce qu’il faut bien le dire cela ne paye pas souvent, cela n’a pas d’importance, "ce qui compte c’est cette vibration, cet instant suspendu juste avant le résultat. Un mélange d’excitation et d’espoir qui demeure intact à chaque tentative. Parce qu’on est des rêveurs". Si c’est permis ? Il est vrai qu’en tant que chrétien, la question se pose.

Revenons à la source. Que disent les Saintes Écritures sur les jeux de hasard et d’argent ? Il est certes fait mention dans la Passion selon saint Jean des soldats qui tirent au sort, probablement aux dés, le vêtement de Jésus (Jn 19,24). Un passage infamant. Autrement, pas grand-chose si ce n’est des mises en garde ici et là contre l’appât du gain ("Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l’argent", Lc 16, 1-13). Il n’y est pas fait de mentions ni de condamnations explicites sur la loterie. De fait, parce que le travail est sans cesse encouragé ("Tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage", Gn 3-19), le bon sens voudrait nous pousser vers l’un plutôt que vers l’autre.

Retour au catéchisme

Mais que les joueurs du dimanche se rassurent, l’article 2413 du Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC) vole à leur secours en étant plus clair à ce sujet. "Les jeux de hasard (jeu de cartes, etc.) ou les paris ne sont pas en eux-mêmes contraires à la justice. Ils deviennent moralement inacceptables lorsqu’ils privent la personne de ce qui lui est nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux d’autrui. La passion du jeu risque de devenir un asservissement grave". Autrement dit, elle ne jette pas la pierre à celui qui, par amusement occasionnel, tente sa chance avec modération. En revanche, elle est plus sévère en cas d’addiction ou de mise en danger financière de sa personne ou de sa famille. Ce passage se trouve d’ailleurs sous l’article consacré au septième commandement, sur le vol, placé dans un titre dédié au respect des biens d’autrui.