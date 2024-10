Zinédine Zidane, le champion des mots doux ?

S’il confesse ne pas avoir "la plus belle, ni la plus fantastique" écriture, il estime que "l'important, c'est le geste et ce que vous mettez dedans". Le 28 mai dernier, Zinédine Zidane a fêté les 30 ans de mariage avec son épouse Véronique. Ensemble, ils ont eu quatre garçons et sont désormais grands-parents de trois petites filles. "Ma vie est pleine, et c'est le plus important pour moi", a déclaré Zidane à Madame Figaro.