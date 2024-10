Le grand silence des bien-pensants

Je ne parle pas de toute la gauche, bien sûr. Mais j’aurais aimé entendre la gauche républicaine dire son fait à ses alliés électoraux sur cette question. La gauche républicaine n’a rien dit. On ne se dispute pas quand on a besoin de l’autre pour gagner les élections. Quand on est compromis, on est compromis. Sur ce sujet qui n’est pas seulement un fait divers mais bien un scandale de civilisation, une affaire politique, une affaire fondamentale, la plus déterminante de toutes — que vaut la vie de nos filles ? — les bien-pensants se sont tus, même quand ces bien-pensants occupaient provisoirement la fonction de garde des Sceaux. Certains silences sont des obscénités. Pour ceux qui se taisent, une vie ne vaudra jamais une autre vie.