Accompagné de dix personnes (quatre frères et six laïcs), ainsi que des représentants de la jeunesse franciscaine et de l’Ordre séculier de la congrégation, le frère Matteo Brena a apporté les reliques du sang de saint François à Jérusalem et à Bethléem. Le geste est fort, comme il l’affirme : "En apportant à Jérusalem et à Bethléem la relique de son sang, jaillissant des marques de la passion sur son corps, nous essayons de dire à ces frères et sœurs qu'il est possible d'habiter les plaies avec l'espérance et le désir de l'avenir."