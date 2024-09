Une vidéo de prière tout indiquée pour les fidèles du monde entier

"Prions pour que l’Église continue à soutenir, de toutes les manières possibles, un style de vie synodal, sous le signe de la coresponsabilité, en favorisant la participation, la communion et la mission partagée entre prêtres, religieux et laïcs." La prière du pape François pour ce mois d’octobre 2024 n’aurait pu mieux tomber. Alors que s’ouvre le 2 octobre la deuxième session du synode sur l’avenir de l’Église, François rappelle avec réaffirme avec force : que "nous, les prêtres, ne sommes pas les maîtres des laïcs, mais leurs pasteurs" et que "Jésus nous a appelés les uns et les autres. Et non pas pour que les uns soient supérieurs aux autres […], mais afin que nous nous complétions".