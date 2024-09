L’étonnant orgue en bambou des Philippines

Malheureusement, l'orgue va subir les aléas climatiques. Cette région des Philippines a été frappée par trois tremblements de terre et un typhon dans les années 1880-1882. Malgré ces intempéries, le père Diego Cera redouble d'efforts pour restaurer l'orgue qu'il a imaginé. Les années passants, il devient injouable au début des années 1900. Dans les années 1960, l’ambassadeur d’Allemagne demande la restauration de cet orgue. Une décennie plus tard, en 1973, l'instrument est de nouveau en état de marche grâce à la coopération internationale entre les Philippines, le Japon, où certains des tuyaux non assemblés ont été restaurés, et l’Allemagne, où la majorité de l’instrument a été récupérée pour être réparée.