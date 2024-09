On ne reviendra jamais totalement en arrière et la décision d’Amazon serait très difficilement applicable désormais dans l’Hexagone, notamment dans les grands groupes. C’est donc aux managers à trouver maintenant les ressorts de la motivation, de la confiance, et être aussi pédagogique pour inciter à retrouver des plages de vie commune dans les bureaux, plus intenses, plus vivifiantes, plus inspirantes. L’entreprise est devenue un des derniers bastions du « vivre ensemble » organisée pour un projet commun. Elle est le lieu de l’enrichissement réciproque, de la croissance personnelle et de l’épanouissement par le travail. Le télétravail a fait franchir un palier dans le rapport de confiance entre l’employé et l’employeur, et dans l’esprit de délégation. Cette maturité nouvelle doit être le creuset de la confiance, et celle-ci a plus que jamais besoin de se nourrir d’échanges réels, en chair et en os, les yeux dans les yeux, pour construire une véritable amitié professionnelle.