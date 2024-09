La crise d’adolescence est-elle un passage obligé ? 

Les parents peuvent être déstabilisés de voir leur enfant grandir. C’est ce dont témoigne Jennifer, mère de deux garçons de 13 et 11 ans : "Quand je vois mon aîné partir pour l’école, cela me fait bizarre de le serrer dans mes bras, il est plus grand que moi ! Mais c’est mon petit ! Comment est-il déjà si grand ?" Avec ce corps grandissant vient aussi un désir d’indépendance, le besoin de passer plus de temps avec ses amis, et parfois des oppositions variées : refus de se joindre à une sortie familiale, râles pour s’atteler aux devoirs, temps passé sur le smartphone, critiques vis-à-vis des parents…