Savoir dire “non”, un cadeau pour soi et pour les autres

Apprendre à dire "non" et à fixer des limites permet d’honorer la volonté de Dieu et de s’épanouir, non seulement professionnellement, mais aussi personnellement et spirituellement.

Dans la société, il est difficile de résister à la pression constante d’accepter chaque demande. L’envie de faire plaisir aux autres ou de réussir professionnellement empêche d’apprendre à dire "non" et pousse souvent à accepter du travail supplémentaire, de nouvelles responsabilités et de nouveaux engagements qui remplissent les emplois du temps. Dans l'Évangile de Matthieu (Mt 5,37) Jésus enseigne : "Que votre parole soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non”. Ce qui est en plus vient du Mauvais". Ce conseil invite à réfléchir sérieusement à ses engagements : à quoi dit-on "oui" ? Dire oui à chaque opportunité peut diminuer la qualité du temps passé avec sa famille et l’attention accordée à sa propre vie spirituelle. Même en cherchant à progresser professionnellement, le risque est de négliger d’autres dimensions de la vie qui nécessitent une attention particulière : les relations, la croissance spirituelle, mais aussi l’équilibre personnel.

La valeur du « non »

La tendance à accepter trop de choses peut conduire à perdre de vue l’importance de l’équilibre. Accepter d’assumer plus que ce que l’on peut gérer permet de se sentir temporairement productifs, voire indispensables, mais cela peut avoir des conséquences néfastes sur le long terme. Il est essentiel de reconnaître que dire "non" n’est pas un acte d’égoïsme, mais plutôt une étape importante pour mener une vie plus épanouissante et équilibrée. Poser des limites claires, c’est se créer un espace pour ce qui compte vraiment.

Imaginez les moments que vous pourriez retrouver si vous appreniez à dire "non". Vous pourriez passer plus de temps avec votre conjoint et vos enfants, des moments pour prier et méditer, et même pratiquer des loisirs qui enrichissent vos vies. Ces moments ont une bien plus grande valeur que le simple fait d’avoir un agenda rempli.

Pensez également à l’impact qu’un "non" bien pensé aurait sur vos relations. Dire "non", c’est non seulement protéger son temps, mais c’est également enseigner à son entourage l’importance de respecter ses limites. Vous les inciterez à prendre soin de leur propre bien-être et à poursuivre leurs passions, créant ainsi un environnement où le temps et les besoins de chacun sont respectés.

Apprendre à discerner

Apprendre à dire "non" peut aussi être un exercice de discernement. Cela invite chacun à se poser des questions essentielles : qu’est-ce qui est vraiment important pour moi ? Comment puis-je servir au mieux ma famille, ma communauté et mon bien-être ? Cette réflexion permet d'aligner ses choix sur ses valeurs, en garantissant que ses "oui" et ses "non" sont intentionnels et réfléchis.