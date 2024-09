Pourquoi y a-t-il quatre évangiles ?

Si les autres récits de la vie du Christ – appelés apocryphes – n’ont pas été retenus, c’est parce qu’il a semblé à nos prédécesseurs qu’ils n’étaient pas inspirés par l’Esprit saint. Cela ne leur ôte pas toute valeur, mais la vie spirituelle, le temps, la tradition, la liturgie, ont amené les disciples de Jésus, dès le IIe siècle, à voir dans les récits de Marc, Matthieu, Luc et Jean, la Parole de Dieu, donnée aux hommes pour leur révéler son dessein bienveillant. Dans la tradition biblique, le chiffre quatre, celui du carré, est d’ailleurs le symbole de la terre et de l’humanité, de la finitude, quand le trois est celui de la divinité, du cercle, de l’infini. Une convenance déjà remarquée par saint Irénée dans son ouvrage Contre les hérésies : "Il ne peut y avoir ni un plus grand ni un plus petit nombre d'évangiles. En effet, puisqu'il existe quatre régions du monde dans lequel nous sommes et quatre vents principaux, et puisque, d'autre part, l'Église est répandue sur toute la terre et qu'elle a pour colonne et pour soutien l'Évangile et l'Esprit de vie, il est naturel qu'elle ait quatre colonnes qui soufflent de toutes parts l'incorruptibilité et rendent la vie aux hommes. D'où il appert que le Verbe, Artisan de l'univers, qui siège sur les Chérubins et maintient toutes choses, lorsqu'il s'est manifesté aux hommes, nous a donné un Évangile à quadruple forme, encore que maintenu par un unique Esprit."