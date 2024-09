Le nouveau “Loupio” contient une sacrée surprise !

Hasard du calendrier éditorial : la sortie du tome 13 des Aventures de Loupio intitulé L’héritier et autres récits est prévue le 4 octobre prochain, jour de la fête de saint François d’Assise, personnage incontournable des albums de Loupio. Joli clin Dieu du Poverello qui sait ménager les surprises. Et côté surprise, ce n’est pas tout. Tandis que la dernière bulle de l’album fait dire à Loupio "Et si je mettais celui-ci en musique ?", en parlant du poème de saint François qui n’est autre que sa prière "Fais de moi un instrument de ta paix", la page suivante annonce un spectacle musical mettant en scène Loupio et ses compagnons. Un spectacle produit par Première Partie, mis en scène par Gaëtan de Courrèges, avec la présence de l’auteur Jean-François Kieffer, qui se jouera du 19 janvier au 15 février 2025 à Lille, Paris, Nantes, Angers et Lyon.