Chaque année, le nombre de pèlerins augmente. Alors que les éditions précédentes avaient rassemblé entre 150 et 480 pèlerins, l'année 2023 avait déjà été marquée par un pic de participants (1.200). En 2024, l'organisation attend 2.000 pèlerins, auxquels s'ajoutent des centaines d'accompagnants pour la messe du dimanche et 130 bénévoles. Un engouement qui n'est pas sans rappeler celui suscité par le pèlerinage de Chartres, contraint de clôturer ses inscriptions plus d'un mois avant son départ pour la Pentecôte 2024 ! Pour Bertrand de Tinténiac, cet enthousiasme à l'égard des pèlerinages "de tradition" s'explique "par la quête de sens et de sacré qui anime les âmes en ces temps confus". Et le président de Feiz e Breizh de résumer : "Sûrement faut-il voir dans cet écrin rituel, que permet la liturgie dans une forme 'traditionnelle', une dimension sacrée, ordonnée, faites de respirations et de silences qui rassure tant elle est hors de l’esprit du monde."