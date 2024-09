Hope Happening, des mini JMJ pour la jeunesse belge

Organisé avec le soutien de la Conférence des Évêques de Belgique, le “Hope Happening” rassemble ainsi une quarantaine d'associations chrétiennes de jeunes de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles, et se veut un festival bilingue et ouvert à tous. Il s’inscrit également comme une première étape avant le Jubilé de la jeunesse qui aura lieu à Rome, fin juillet 2025. Et pour les plus motivés de 17 à 30 ans, sachant que ce vendredi 27 septembre est un jour férié en Belgique francophone, un pré-festival est organisé dès le jeudi 26 septembre au soir, dans l’église saint-François de Louvain-la-Neuve, par des paroisses de la Communauté de l’Emmanuel et des mouvements liés à Charis Belgium. Assurément un vent de jeunesse souffle sur la Belgique, et les diocèses sont mobilisés pour proposer chaque année des rencontres, pèlerinages et même des mini JMJ.