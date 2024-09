Reconnaître et valoriser permet de renforcer le lien. Gary Chapman, dans un autre de ses livres intitulé Love Notes for Couples, recommande de rendre grâce pour ce que vous recevez de votre conjoint, et de le lui faire savoir. Le plus important demeure de ne pas tenir les choses pour acquises même si elles vous semblent évidentes. Il est préférable de tout verbaliser ouvertement, de cette manière votre relation sera durable et saine. Et surtout, n’oubliez pas de vous faire guider par le Seigneur.