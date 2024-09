Tintin, héros de la culture belge… et héraut catholique ?

C’est dans une tombe située dans un cimetière d’Uccle, au sud-ouest de Bruxelles, que repose le père de Tintin depuis plus de quarante ans. Aucune croix n’y figure, mais une simple plaque contenant l’inscription “Georges Remi dit Hergé, 1907-1983”. Y est également inscrit le nom de sa seconde épouse et veuve, “Fanny Vlamynck, 1934-”, encore en vie actuellement. Seul signe de fantaisie décelé dans ce cimetière désaffecté et partiellement envahi par les herbes folles : un bel os laissé devant la tombe par un passionné, ou un farceur, ou… par Milou lui-même, qui aurait traversé les décennies incognito et viendraient ainsi saluer son créateur ? Les tintinophiles les plus passionnés se plaisent à l’imaginer.