L’amour du Christ prendra-t-il fin un jour ? 

Parfois, il arrive qu'on soit tellement habitué à entendre certaines phrases qu'on ne leur prête plus attention. Cela peut également se produire lorsqu'il s'agit de versets de la Bible au sujet de l’amour de Dieu et du Christ pour les hommes. Pourtant, ce message est le plus grand de l’Évangile. C’est ce qu’affirme saint Jean, et qui explique toute la vie du Christ : "Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle." (Jn 3, 16)