Chose étonnante, le texte pontifical mentionne le nom, mais aussi l’origine, de ceux qui sont "devenus compagnons et, renonçant aux séductions de ce monde, [ont] consacré leur vie pour toujours au service de Notre Seigneur Jésus-Christ". Les premiers jésuites viennent de "diverses régions du monde", d’Espagne et de France, du Portugal et de Savoie, de Suisse et de Sicile. Dès les commencements, la Compagnie affiche donc un caractère international peu commun, ses membres "accomplissant avec beaucoup d'éloges, partout où ils ont séjourné sur terre, tous les devoirs de la charité et ceux qui visent à la consolation des âmes."