La Major, seule cathédrale de France entièrement construite au XIXe !

Comme la cathédrale précédente, finalement conservée pour partie, la nouvelle église a la particularité de se situer au bord de la mer, entre le Vieux-Port et la Joliette. Une manière de rappeler que la cité et le diocèse ont une origine méditerranéenne ? La ville, fondée par les Grecs de Phocée vers 600 avant Jésus-Christ, reçoit la Bonne Nouvelle grâce aux amis du Sauveur, Lazare, premier évêque selon la tradition, et les saintes Marie. Cette proximité avec la Méditerranée lui vaut d’ailleurs le surnom de "Porte de l’Orient", un rôle qui a retrouvé toute son actualité l’an passé, lorsque Marseille a accueilli les rencontres méditerranéennes et le pape François.