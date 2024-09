La génération Z, une génération d’hypersensibles ?

Dans les années 1980, les années bling-bling, un travail bien rémunéré signe une réussite sociale. La pilule s’ancre dans les esprits et l’enfant devient un choix des parents assorti d’un budget puériculture non-négligeable. Avec la désindustrialisation de la France dans les années 1990 et les licenciements de masse, y compris de salariés fidèles, advient un nouveau paradigme, en même temps que les 35 heures et l’arrivée d’Eurodisney : le temps du bonheur comme critère de vie. Les nouveaux enfants ont moins de pression pour une réussite sociale et les nouveaux parents un objectif : rendre leur enfant heureux ! Depuis le changement de siècle, la pression n’a cessé d’augmenter pour être de bons parents et offrir à ses enfants une vie de famille paisible, respectueuse des particularités de chacun. En parallèle, l’accès à l’intimité de chaque famille via les réseaux sociaux met en place une surenchère de modèles familiaux "parfaits" (et le plus souvent virtuels).