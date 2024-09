Business ou éco… en quelle classe vole le pape François ?

Pour visiter l’Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et Singapour, le pape François, âgé de 87 ans, a effectué un véritable périple, avec 44 heures de vol. Pour gagner le Luxembourg le 26 septembre et la Belgique du 26 au 29 septembre, le voyage sera autrement plus court. Mais dans quelles conditions de confort le pontife voyage-t-il ? En avion, le pape François occupe systématiquement le premier rang gauche de l’appareil, juste derrière la cabine de pilotage. Les autres passagers respectent une certaine hiérarchie assumée : plus on se trouve proche du pape, plus on est important. Au fond de l’appareil, on retrouve toujours les journalistes, séparés de l’espace papal par des rideaux tirés.