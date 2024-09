"Ça va être le gouvernement de La Manif pour tous", s’est insurgée Mathilde Panot, apparemment tout heureuse de pouvoir recycler ses attaques d’étudiante (elle était encore à Sciences Po lors des manifestations de 2012). Le slogan a eu une efficacité presque magique : Laurence Garnier, annoncée comme possible ministre déléguée chargée de la Famille, se retrouve finalement secrétaire d’État chargée de la Consommation. Le magistère insoumis ne pouvait tout de même pas laisser la famille à une femme qui juge qu’il est préférable, quand c’est possible, qu’un enfant ait un père et une mère. On est prié de pousser un soupir de soulagement, le retour de Vichy ayant donc été évité in extremis. D’après les gens informés, François-Xavier Bellamy, un temps pressenti à l’Éducation nationale, aurait été rayé de la première liste pour les mêmes raisons. Privé de gouvernement, le camp de la gauche dite progressiste peut se consoler : il reste puissant pour désigner à la vindicte médiatique une persona non grata ; contrôler la machine à lancer des anathèmes assure plus de pouvoir que bien des portefeuilles ministériels.