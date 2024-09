Zosia, volontaire en Inde : “Parfois, j’avais envie de prendre ma valise et de partir !”

Rozalia et Zosia, deux jeunes étudiantes polonaises faisant partie du Service Volontaire Missionnaire Salésien "Jeunes pour le Monde" de Cracovie, sont parties en mission pendant trois mois en Inde. Installées d’abord à Shajouba, dans les montagnes, l'État du Manipur, derrière le Bangladesh, elles ont ensuite rejoint Lamphouapasna, dans le même État. Une mission passionnante, bouleversante mais aussi, par moments, difficile. De retour en Pologne, elles se sont confiées avec franchise sur un Dans chaque lieu, elles ont fait du soutien dans une école salésienne : chants et danses avec les plus jeunes, préparation aux examens avec les plus âgés. Leur présence a été très appréciée : "On voit que ces enfants en sont très contents. Comme nous ne sommes restés que trois mois, nous ne pouvons pas démarrer de grands projets. Nous passons juste du temps avec eux", souligne Rozalia. Elles ont aussi rendu visite à des personnes fragiles ou isolées et témoignent combien elles ont été touchées par leur vulnérabilité. "C'était un beau moment de rendre visite aux personnes âgées et aux pauvres. Nous avons distribué des paquets de riz dans quatre villages. La joie de ces gens était très touchante", confie Rozalia.