Aux soirées “Pétales de roses”, sainte Thérèse fait tomber des pluies de grâces

Une magnifique et récente illustration de la puissance de Thérèse est l’histoire d’Alma et Antoine. Couple parisien, un peu moins de la trentaine, Alma et Antoine se sont mariés le 17 août dernier après un long cheminement. Fiancés quelques années, ils ont finalement rompu leurs fiançailles il y a quatre ans. L’année dernière, fin septembre, Antoine, très proche de sainte Thérèse depuis la lecture d’Histoire d’une âme, se rend au sanctuaire Sainte Thérèse d’Apprentis d’Auteuil lors de la Semaine Thérésienne et se laisse embarquer dans la soirée Pétales de roses. "Je voulais simplement fêter sainte Thérèse, j’attendais beaucoup d’elle, je me suis retrouvé à cette soirée alors que cela ne m’attirait pas vraiment !", se souvient-il. Une fois dans la chapelle, il décide de jouer le jeu "à fond" et rédige sa lettre à Thérèse. Il lui confie deux intentions : que la femme qu’il doit épouser lui "apparaisse avec clarté et consente" et que son ex-fiancée puisse "vivre vite sa vocation et être heureuse". Six mois plus tard, à la fin du Carême, son père spirituel, le voyant indécis quant au choix d’une future épouse, l’engage à demander une grâce de clarté pour Pâques. Le matin de Pâques, il reçoit dans sa prière qu’Alma, son ex-fiancée, est la femme de sa vie. Le soir-même, sans même savoir si son cœur était disponible, il va sonner à sa porte. "Lorsque la porte s'ouvre, je lis immédiatement sur son visage qu'elle consent alors même que je n'ai rien demandé encore. Elle me dira quelques heures plus tard qu'en ouvrant, elle a ressenti un immense "c'est lui que j’épouserai"". Ils se fiancent quelques jours après et se marient dans le courant de l’été. Antoine a reçu sa lettre il y a quelques jours. "C’est fou la précision avec laquelle j’avais formulé mes intentions et comme quelque chose s’est opéré de manière toute simple", témoigne-t-il. Cette année, le jeune couple compte bien se rendre à la soirée Pétales de roses, mais cette fois, pour rendre grâce.