Ainsi, tandis que certaines fratries vont s'aimer jusqu'à la fin de leur vie, d'autres se détesteront à certains moments, voire tout le temps. C'est la vie et il ne faut pas se mêler de leurs disputes, sauf si elles déstabilisent la vie de famille, le savoir vivre ensemble. "Si une dispute éclate lors d’un repas de famille, il ne faut pas hésiter à inviter les protagonistes à résoudre leur conflit ailleurs", conseille Bénédicte Lucereau. Si elle suggère de ne pas intervenir ni de tenter de régler le conflit, elle note néanmoins qu’il faut parfois analyser les causes de la situation et mettre des mots sur des événements qui ont pu se produire dans le passé et pousser à une telle situation aujourd’hui.