Angélus : la charge du pape François contre les “luttes de pouvoir”

« L’homme a toujours besoin de vie », a ajouté François, exhortant à ne pas « oublier cette vérité » dans la recherche du pouvoir qui incite à devenir « des dominateurs et non des serviteurs ». « Combien de personnes souffrent et meurent à cause des luttes de pouvoir ! Ce sont des vies que le monde rejette », a-t-il aussi déploré. Le pontife a exhorté les catholiques à être « libres de toute vanité et prêts à servir ». Il a aussi encouragé le fidèle à savoir remercier « ceux qui prennent soin de [lui] ».