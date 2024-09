Les trois conseils de Carlo Acutis pour se rapprocher de son ange gardien

De nombreux saints ont consacré des textes au monde invisible et à ses anges, et certains ont même eu la grâce d’avoir des apparitions. Sainte Gemma Galgani, saint François d'Assise, sainte Faustine Kowalska, sainte Catherine Labouré... Certains ont eu la grâce de pouvoir dialoguer constamment avec leur ange gardien, de le voir prier et contempler Dieu ou d'être miraculeusement sauvés par lui. Les expériences mystiques de ces saints ont profondément marqué le jeune Carlo. Il a été tellement touché par cela qu'il avait même projeté de créer une exposition virtuelle sur ce thème, qu'il n'a pas pu réaliser en raison de sa mort prématurée à l'âge de 15 ans des suites d’une leucémie. Toutefois, son rêve a été réalisé quelques années plus tard par un journaliste italien qui a donné vie à ce projet. Comme pour Carlo, la lecture de ces récits surnaturels peut rappeler l'existence de ces anges et inciter à établir une relation plus intime avec eux.