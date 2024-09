“Kaizen : 1 an pour gravir l’Everest”, la remarquable performance d’Inoxtag

Au-delà de tous ces aspects réglementaires et marketing, les propos de ce jeune homme sont assez éclairants sur son expérience : « Ça a duré un an. J'ai appris l'alpinisme, les valeurs de la montagne : le partage, la confiance, le respect, l'humilité… La montagne, c'est un lieu très spirituel. Ça m'a permis de déconnecter de mon monde virtuel et de me reconnecter à la nature et à moi-même. Je suis sur YouTube depuis que je suis tout petit. Beaucoup de gens me suivent. Tout tourne souvent autour de moi. En arrivant dans un milieu où je ne suis personne, j'ai pris du recul. Enfin, j'ai appris que les grandes aventures ne se faisaient jamais seul. Mathis [l'alpiniste chef de l'expédition, ndlr], mes sherpas et toute l'équipe m'ont beaucoup aidé. J'ai appris des autres, avec toujours cette idée de mener des aventures pour devenir meilleur que celui que j'étais hier. »