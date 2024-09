Il confiait encore dimanche à quelqu’un, à Lourdes, la joie qui était la sienne de partager le

ministère avec les abbés Paul et Maxime ! C’est au Séminaire qu’il avait découvert l’importance de la vie fraternelle, lui qui au départ ne s’y sentait pas particulièrement appelé : "La vie communautaire, écrivait-il dans sa lettre de demande du diaconat, m’a montré combien la vie fraternelle peut être un précieux soutien pour l’apostolat". Et dans sa lettre de demande d’ordination presbytérale : "La vie fraternelle que nous essayons de vivre au presbytère m’est un vrai soutien, tant pour ma vie personnelle que pour l’apostolat. J’y trouve un ‘’garde-fou’’ prévenant les laisser-aller et une source précieuse de conseil et d’encouragement pour la Mission". La charité fraternelle qui règne dans cette équipe de prêtres est tangible et constitue assurément pour moi une promesse d’avenir. La prière commune, le partage de la vie commune sous le même toit, la pratique du « devoir de s’asseoir », qui permet de se dire les choses en toute vérité et de se pardonner

mutuellement, ont fait grandir entre eux l’amour fraternel qui rejaillit, comme je le constate, en particulier en ces jours, sur la communauté paroissiale tout entière : on sent qu’il y a ici une famille, rassemblée dans l’amour de Dieu et des frères et engagée dans un apostolat pleinement missionnaire. Ici s’accomplit le commandement de Jésus : "C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront pour mes disciples" (Jn 13, 35). N’est-ce pas ce que le Vicaire général de Lyon avait dit au saint curé d’Ars en lui confiant sa mission : "Il n’y a pas beaucoup de charité dans cette paroisse, vous en mettrez !".