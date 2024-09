Sur la vidéo publiée sur le compte Instagram des séminaristes de la Légion du Christ de Cheshire (Connecticut), on peut voir le recteur du séminaire bénir une splendide Harley, mythique moto des amoureux de la route aux États-Unis. Son propriétaire, tatouages aux bras et fichu noir sur la tête, affiche un air ravi. Après une poignée de main chaleureuse au prêtre, il se tourne tout sourire vers la caméra avant de lancer fièrement : "Get your bikes blessed, the Lord will help you !" ("Faites bénir vos motos, le Seigneur vous aidera !", en français). En publiant la vidéo sur Instagram, les séminaristes ont voulu faire passer un message simple : la mission est pour tous, n’importe où et dans tous les petits instants du quotidien. Sans oublier cet indispensable brin d’audace !