Fonds public et école catholique, attention aux glissements sémantiques!

Cette acceptation d’une « délégation de service public » n’est pas l’enseignement social de l’Église, qui dit ceci : « L’école catholique accomplit un service d’utilité publique et, bien que clairement et ouvertement configurée selon les perspectives de la foi catholique, elle n’est nullement réservée aux seuls catholiques, mais est ouverte à tous ceux qui semblent apprécier et partager une proposition éducative qualifiée » (Document : L’école catholique au seuil du troisième millénaire, 1997). Autrement dit, le contrat « Loi Debré » reconnaît l’utilité publique des écoles catholiques qui préexistent dans la nature même de ces écoles ouvertes à tous, mais ne lui confère pas cette dimension d’utilité publique. Entre « reconnaître » et « conférer », la nuance est de taille. En d’autres termes, ce n’est pas par le contrat d’association avec l’État qui fait que l’école privée catholique rend un service public, elle le rend par sa nature même d’école ouverte à tous. Le contrat n’est pas créateur du service public rendu par l’école catholique, il est la reconnaissance publique d’une réalité de service public qui lui préexiste…