Un élan de prière pour les victimes de la tempête Boris

Le bilan de la tempête Boris, susceptible d'évoluer, s'élève aujourd'hui à 23 morts en Europe centrale et orientale. “J’assure à tous ma proximité, priant spécialement pour ceux qui ont perdu la vie, et pour leurs proches”, a affirmé le Pape lors de son audience générale du 18 septembre 2024. François a nommé en particulier l’Autriche, la Roumanie, la République tchèque et la Pologne qui “doivent faire face à des problèmes tragiques provoqués par les inondations”. Et d’encourager les communautés catholiques locales et les organismes de volontariat à prêter secours aux populations touchées.