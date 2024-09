L’opposition, idée neuve dans le paysage politique français

Car la crise de la politique française tient au fait qu’il n’existe plus aucun parti capable de s’adresser à la nation. La France insoumise s’adresse aux banlieues et aux musulmans, le Parti socialiste aux bobos des centres-villes, les écologistes aux intellectuels, les Républicains aux orléanistes et aux catholiques des villes moyennes, la droite de la droite au monde rural et aux ouvriers : chaque segment du corps électoral est traité comme s’il était seul au monde, comme si la nation n’existait plus. Les partis ne prétendent plus rassembler : ils vivent de la division du pays qu’ils contribuent à aggraver.