Littérature : une formation à l’écoute pour moins de 5 euros

Les formations à l’écoute sont de plus en plus répandues et leurs animateurs demandent parfois des prix délirants pour des ateliers qui consistent avant tout à apprendre à se taire. La chose n’est certes guère aisée : « moi aussi », « c’est comme moi », « moi, par exemple », « mon fils a fait mieux », « je t’ai dit que ma fille...» ou, plus subtile, « j’ai pensé à toi qui aime bien la mer, parce que je suis parti une semaine sur la côte »…, toutes ces interruptions sont autant de parasites narcissiques qui laissent peu de place à l’autre, lorsqu’il a besoin de parler en vérité. À la fin du dialogue, le curé se ravise : « Mais vous me demandiez quelque chose ? Qu’est-ce donc ? Je ne sais plus. » Trop tard. La réponse de Madame Bovary sonne comme le procès-verbal d’une occasion manquée : « Moi ? Rien... rien…, répétait Emma. »