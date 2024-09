Le sang de saint Janvier pourrait encore vous étonner

Fidèle à sa promesse, Naples passe alors contrat avec le saint en bonne et due forme devant notaire, Maître de Bossis, s’engageant à lui bâtir une chapelle splendide pour l’énorme somme de 11.000 ducats d’argent et mille d’or et à la faire orner par les meilleurs artistes, pourvu qu’ils soient eux-mêmes napolitains car, pour être valide, le vœu doit être accompli uniquement grâce à la peine et l’argent de la cité. Il en ira ainsi et Naples s’y conformera au point de refuser les 50.000 ducats qu’offre l’épouse du vice-roi, et d’expulser sous menaces de mort de très grands artistes, dont le seul tort est de n’être pas du pays…