François appelle l’Église à être moins “eurocentrique”

En lieu et place de sa catéchèse, le pape François a dressé le bilan de son voyage apostolique, durant lequel il a sillonné quatre pays – Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor oriental, Singapour – du 2 au 13 septembre. "Nous sommes encore trop euro-centriques, ou, comme on dit, ‘occidentaux’. En réalité, l’Église est beaucoup plus grande […] que Rome, que l’Europe, beaucoup plus grande et […] plus vivante !", a-t-il insisté. A propos de son voyage aux confins de l'Asie et l'Océanie, le souverain pontife s’est réjoui d’avoir réalisé un rêve de jeunesse : "Quand j’étais jeune jésuite, je voulais être missionnaire là-bas", a-t-il confié. Au milieu de ces diversités de population, le Pape François a souligné l’importance de "la fraternité, réponse à l’anti-civilité, aux complots diaboliques de la haine et de la guerre".