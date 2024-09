Lancé en 2015, le Congrès Mission revient le week-end des 28 et 29 septembre sous un format inédit et local. Dans toute la France, 140 initiatives ont été mises en place pour permettre au plus grand nombre de découvrir la joie de la mission.

Dans quelques jours se tiendra le grand rendez-vous missionnaire de l’année. Organisé chaque automne depuis 2015, le Congrès Mission propose aux chrétiens de tous âges de se retrouver pour des temps de prière et de formation à l’évangélisation. L’édition 2024 promet de belles surprises, avec une toute nouvelle formule. Les Congrès Mission précédents étaient organisés une année sur deux à Paris et dans une grande ville de province. Cette année, l’équipe organisatrice a fait le pari de développer le Congrès Mission au niveau paroissial. Ce ne sont pas moins de 140 mini Congrès qui auront lieu le week-end des 28 et 29 septembre partout en France. Dans les grandes métropoles, les petites bourgades et les villages, l’idée est de permettre à chacun, dans la réalité de son quotidien, de vivre la mission. Les laïcs qui ont fait la démarche d'organiser chez eux un programme sont assistés dans leur démarche par des membres du mouvement d'évangélisation Anuncio, fondateur du Congrès Mission.

Un programme adapté aux réalités locales

Le mot d’ordre de cette édition 2024 est la souplesse : chaque communauté choisit d’organiser l’événement sur un ou deux jours, avec des activités à la mesure de ses capacités. Au Mans, le Congrès Mission local se tiendra toute la journée du 28 septembre, avec de nombreux ateliers sur des initiatives missionnaires comme l’accueil des malades, la prière des frères, la vie en fraternité locale ou encore la collaboration entre prêtres et laïcs, sans oublier une formation pratique à l’évangélisation de rue. Près de Lyon, la ville de Villefranche-sur-Saône se lance également avec des tables rondes, un village des associations et une programmation artistique avec une pièce de théâtre sur la vie de sainte Bakhita.